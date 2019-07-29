Осло, 29 июля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В норвежском Свалбарде исследователи обнаружили порядка 200 мертвых оленей, что, по мнению специалистов, является ужасающим примером происходящих климатических изменений. Такое количество умерших животных — аномалия — которая, ко всему прочему, бьет все рекорды последних 40 лет.

Олень

Эколог Осхилд Ёнвик Педерсен из Норвежского института полярных исследований рассказал о конкретных причинах столь стремительного вымирания оленей. Одной из них, по мнению специалиста, является недостаток еды, который возник из-за обильных осадков в декабре, в результате чего большая часть травяного покрова оказалась подо льдом, что, в свою очередь, становилось непреодолимым препятствием для оленей — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

По мнению других специалистов в этой области, высокая смертность оленей могла усугубляться еще и тем, что в попытках найти замену обычной траве олени начали употреблять в пищу водоросли, которые пагубно сказывались на здоровье животных.