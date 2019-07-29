Москва, 29 июля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В 2019 году платежи за услуги ХКХ стали неподъемными почти для четверти жителей России (23%). За три года эта цифра выросла почти в два раза (в 2016-м — 12%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Также очень высокой считают плату за коммунальные услуги 42% опрошенных (в 2016-м — 49%).

27% респондентов заявили, что размеры платежей доступны, но хотелось бы, чтобы они были меньше (в 2016-м — 33%).

Довольны размерами платежей за услуги ЖКХ и оплачивают их «без проблем» лишь 8% жителей России (в 2016-м — 6%).

Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет, проживающие в городах с населением от 100 тыс. и выше во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, самая главная проблемой в системе ЖКХ, которая вызывает беспокойство граждан, — это качество услуг персонала и управляющих компаний (21%).

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