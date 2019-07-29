Исламабад, 29 июля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. 28 июля специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что интерес дочери президента США Иванки Трамп к судьбе пакистанских женщин — это «хороший знак».

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фирдоус Ашик Аван высоко оценила результаты встречи Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера и министра по делам пакистанцев за рубежом Саеда Зульфикара Аббаса Бухари. По словам официального представителя правительства Пакистана, Иванка Трамп предложила поддержку в сфере развития человеческого капитала, создании рабочих мест и улучшении системы здравоохранения для женщин Пакистана.

По словам Фирдоус Ашик Аван, интерес Иванки Трамп к проблемам пакистанских женщин поможет планам премьер-министра Пакистана Имрана Хана улучшить положение женщин в стране, а также укрепит отношения между Исламабадом и Вашингтоном.