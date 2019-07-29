Владивосток, 29 июля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Никаких скорбных мыслей у Китая по поводу утраты острова Сахалин и, соответственно, потери доходов от природных богатств быть не может. Территория отошла Российской империи больше века назад, и оснований либо претензий быть не должно, такое мнение озвучил корреспонденту ИА REGNUM руководитель туристического портала о Китае visitchina.ru Константин Ягодин.

Ляховец Сергей Сахалин

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«Сглупили учёные наши, могли бы в другие структуры обратиться за переводом, чтоб ажиотажа не было. На самом деле мнение такое: в те времена было большое количество экспедиций. Вспомним, сколько территорий пооткрывала Испания, Португалия, Англия. И где эти колонии, в чьих границах находятся? Тот же Чингисхан с Монголии дошёл до Желтого моря и что, Монголия должна претендовать на Китай?» — задаётся вопросом эксперт.

По мнению Константина Ягодина, следуя такой логике, и Япония должна отойти Китаю.

Цинь Ши Хуанди, боясь смерти, верил и искал эликсир бессмертия. Он отправил к островам Восточного Моря, возможно, в будущую Японию, одну за одной две экспедиции на поиски чудодейственного лекарства. В морской поход ушли сотни мужчин и женщин. Они не вернулись, справедливо полагая, что лучше остаться на чужих землях, нежели, не выполнив поручение императора, лишиться головы. Так, по легенде, возможно, и образовалась Япония. Есть же мнение, что японцы исторически пошли от китайцев». Константин Ягодин «Есть легенда, когда император Китая, боясь смерти, верил и искал эликсир бессмертия. Он отправил к островам Восточного Моря, возможно, в будущую Японию, одну за одной две экспедиции на поиски чудодейственного лекарства. В морской поход ушли сотни мужчин и женщин. Они не вернулись, справедливо полагая, что лучше остаться на чужих землях, нежели, не выполнив поручение императора, лишиться головы. Так, по легенде, возможно, и образовалась Япония. Есть же мнение, что японцы исторически пошли от китайцев».

Руководитель портала о Китае считает, что всеми природными ресурсами региона должна владеть страна, которая вкладывается в его развитие, её люди развивают экономику, производство — и в этом отношении не может быть со стороны Китая причитаний об утраченной прибыли.

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Как сообщало ИА REGNUM, выход богатого природными ресурсами Сахалина из-под юрисдикции Китая оказался большой потерей для экономики страны, заявил журналист китайского портала Sohu.