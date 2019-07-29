Исламабад, 29 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. 28 июля начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что не остановится, пока погибшие в результате терактов в Северном Вазиристане и Белуджистане не будут отомщены.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава пакистанских военных пообещал дать жесткий ответ террористам, совершившим нападение на военнослужащих. 27 июля межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана сообщила о том, что в Северном Вазиристане (провинция Хайбер-Пахтунхва) группа террористов с территории Афганистана обстреляла подразделение пакистанских военных. Жертвами атаки стали шестеро военнослужащих. В тот же день трое военнослужащих и офицер Пограничного корпуса в Турбате (провинция Белуджистан) были убиты террористами.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже выразил соболезнования семьям погибших и пообещал провести операцию по противодействию террористической угрозе в неспокойных регионах.