Ханты-Мансийск, 29 июля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Югре обманутые дольщики могут получить квартиры от сторонних застройщиков. Соответствующий законопроект подписан губернатором ХМАО Натальей Комаровой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин внёс законодательную инициативу использования механизма предоставления компенсационных земельных участков для решения проблемы обманутых участников долевого строительства.

Застройщику будет предоставляться без конкурсных процедур земельный участок, если он завершит строительство и введёт в эксплуатацию не менее одного незавершённого многоквартирного дома, или предоставит в собственность пострадавшим дольщикам жилые помещения либо денежные компенсации.

Это нововведение позволит расширить варианты решения проблем участников долевого строительства жилья. Инициатива прокурора ХМАО была поддержана депутатами регионального парламента. Губернатором автономного округа подписан соответствующий закон.

Отметим, что ранее аналогичный закон был принят в Тюменской области. По заверениям местных чиновников, таким образом там вполне успешно решается проблема обманутых дольщиков.