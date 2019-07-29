Иерусалим, 29 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. 28 июля один из лидеров израильской партии «Новые правые» Нафтали Беннет провел прямую трансляцию на своей странице в социальной сети Facebook, в ходе которой поделился планами своей партии на период выборов. Как сообщил израильский информационный портал Srugim, лидер партии не исключил поддержку кандидатуры Биньямина Нетаньяху на пост нового премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Новые правые» намерены создать единый блок, который объединял бы все партии правого толка. При этом Беннет допустил поддержку партии «Ликуд» и действующего премьера Нетаньяху.

«Вероятно, мы порекомендуем Нетаньяху на пост премьера, если не окажется, что он вновь не способен сформировать правительство. Мы не можем третий раз пойти на выборы», — заявил Нафтали Беннет.