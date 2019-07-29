Мосальск, Калужская область, 29 июля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Мосальском районе Калужской области выявлен факт нарушения прав работников ООО «Савинская Нива» по заработной плате. Об этом сообщила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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По её словам, проверкой установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы за период с 15 мая по 31 мая 2019 перед 50 работниками в размере более 1 млн 300 тыс. рублей.

Исполнительному директору ООО «Савинская Нива» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого долг по зарплате был погашен в полном объеме, а директор привлечён к дисциплинарной ответственности.