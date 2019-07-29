Калуга, 29 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Судебными приставами Калужской области в 2019 году применены меры административного воздействия в отношении 33 юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления федеральной службы судебных приставов Любовь Скакун.

Коллектор

По её словам, поводом для наказания организаций, занимающихся взысканием долгов, стали жалобы жителей региона на незаконные действия коллекторов. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами с назначением административного наказания в виде денежного штрафа.

«Если же действия кредиторов при общении с клиентами-должниками выходят за допустимые рамки, это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. В этом случае граждане вправе обращаться в службу судебных приставов, которая с 2017 года официально уполномочена осуществлять надзорную функцию за деятельностью коллекторских фирм», — сказала Любовь Скакун.

Пределы полномочий коллекторов строго регламентированы законом, который предусматривает определённый порядок, и степень воздействия на лиц, имеющих неоплаченный долг. Для обжалования незаконных действий коллекторов необходимо направить судебным приставам заявление, в котором изложить суть обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения, а при наличии — кредитный договор.