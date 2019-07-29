Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Самым невезучим назвали свой рейс F7 4129 в Анталью туристы из Санкт-Петербурга. Причина — череда неурядиц, задержавших вылет на несколько часов, пишет «Фонтанка».

staand Туристы

По свидетельствам пассажиров, сначала несколько человек не смогли пройти паспортный контроль, из-за чего пришлось возвращать сданный ими багаж обратно в аэропорт. Затем, во время стыковки выдвижного трапа с самолётом, механизм поцарапал фюзеляж, что потребовало от сотрудников авиакомпании составления акта. Из-за этого несколько пассажиров решили покинуть самолёт и потребовали выпустить их обратно в терминал.

Ещё один инцидент произошёл в самолёте — не выдержав напряжения, один из пассажиров отправился курить в туалет. Из-за этого нарушителя пришлось снять с рейса, а сотрудникам аэропорта уже в четвёртый раз выдавать багаж.

«Таким образом, за два с лишним часа произошло многое: в том числе интересная речь капитана воздушного судна о просьбе думать головой, прежде чем сходить с рейса. Ждём прохладительные напитки и все же надеемся сегодня улететь», — добавили пассажиры самолета.

Читайте также: Названы самые посещаемые туристами из России страны