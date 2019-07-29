Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 38 лет погибла после наезда электропоезда в в районе перегона Броневая — Лигово на юго-западе города. Она переходила железнодорожные пути в не разрешенном для этого месте и не среагировала на сигнал повышенной громкости, поданный машинистом.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, трагедия произошла в воскресенье, 28 июля, в 13:25 мск. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

«Транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в УТ МВД России на транспорте.

Отметим, что 23 июля в Санкт-Петербурге смертельное травмирование мужчины электропоездом произошло в районе железнодорожной станции Обухово.

Добавим, что около 18:00 мск 28 июля в зоне ответственности Октябрьской железной дороги произошло ДТП на подъездных путях в деревне Дубочки, на нерегулируемом железнодорожном переезде.

«Несмотря на сигналы, подаваемые машинистом локомотива, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе ОЖД. В результате ДТП никто не пострадал, график движения поездов нарушен не был.