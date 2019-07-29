Париж, 29 июля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет за команду до начала сезона в чемпионате Франции. Об этом сообщает L’Equipe.

Неймар

Отмечается, что Неймар не примет участия в товарищеских матчах, а также не сыграет против «Ренна» за Суперкубок Франции 3 августа.

Такое решение принято тренерским штабом команды, который хочет избежать риска повторной травмы игрока, который восстановился после очередного повреждения.

Напомним, 5 июня Неймар получил травму во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Катара. 12 июля в сборной Бразилии заявили, что Неймар полностью восстановился.

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