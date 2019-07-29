Тюмень, 29 июля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске оштрафован бывший директор судоходной компании. Мужчина таким образом наказан за задержку в 2015 году оплаты труда троим работникам предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Uriston.com Штраф

Судом установлено, что мужчина, являясь в 2015 году директором ООО Судоходно-Торговая Компания «ТрансФлот», не выплатил трём работникам заработную плату в общей сумме более 45 тыс. рублей. В ходе следствия двум уже бывшим сотрудникам зарплата была выдана, а третьему направлена почтовым переводом в связи с проживанием в другом регионе.

Но бывшему директору предприятия не удалось избежать наказания по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства.