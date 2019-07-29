Москва, 29 июля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Жителям пятиэтажки в проезде Дежнева в московском районе Южное Медведково предоставили новые квартиры по программе реновации, сообщил 29 июля официальный портал мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Пока договоры заключили первые пять семей из 71. Новые дома находятся по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2 и проезд Дежнева, дом 26.

«С пятью первыми семьями департамент городского имущества заключил договоры на предоставленные квартиры, жильцы уже получили ключи и готовятся к переезду. Кроме того, ещё 26 семей представили полный пакет документов для подготовки договоров», — сообщил руководитель департамента Максим Гаман.

По его словам, на сегодняшний день 36 семей из пятиэтажки выбрали для переезда новостройки на улице Полярной и в проезде Дежнёва.