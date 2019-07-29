Улан-Удэ, 29 июля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Ситуация с паводками в Бурятии находится под контролем, но может измениться за несколько часов. Как передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил зампред по вопросам безопасности Пётр Мордовской на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896 г

На заседании главы районов отчитались об обстановке, которая сложилась после сильных ливней, и принимаемых мерах. Затяжные осадки идут в центральных и южных районах республики уже несколько дней.

«Воздействовать на природу мы не научились и не умеем. Наша задача ежечасно мониторить ситуацию и своевременно оповещать людей. Если жители остаются отрезанными, как сейчас в Джидинском районе, наша задача — обеспечить бесперебойное обеспечение всем необходимым. Чтобы они получали всю необходимую медицинскую помощь, лекарственное обеспечение», — отметил зампред.

Напомним, наиболее сложная ситуация сложилась в Джидинском районе. В результате подъёма уровня воды в реках Джида, Алцак и Армак затопило региональную дорогу, ведущую в Закаменск. Движение легковых автомобилей прекращено, дорога открыта лишь для большегрузного транспорта.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, из детского лагеря «Черёмушки» на берегу Джиды были эвакуированы 75 детей. Подтоплены также сёла в других районах республики. В частности, вода пришла на центральные улицы села Большой Куналей, который ранее вошёл в список самых красивых в России.

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