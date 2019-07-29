Владимир, 29 июля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. ЗАО по свиноводству «Владимирское», расположенное в микрорайона «Лесное» Владимира, оказалось под угрозой закрытия — предприятие, имеющее долги, получило отказ от банков в перекредитовании, с 17 июня начались проблемы по выплате зарплаты — долг уже составил 7,6 млн рублей. Ранее председатель аграрного комитета ЗС Павел Антов сообщил о намерении работников предприятия перекрыть федеральную трассу.

Ян Брейгель Младший. Эскиз к свиному рынку

26 июля на предприятие приехали представители правительстве региона, сообщили в пресс-службе облправительства. Как отмечалось, за ситуацией внимательно следит губернатор Владимир Сипягин, и, по словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Константина Демидова, «со свинокомплексом «Владимирское» в микрорайоне Лесном города Владимира область связывала и связывает большие надежды». Гендиректор «Владимирского» Андрей Парахневич сообщил, что проблемы начались на этапе модернизации: банки отказали в перекредитовании, образовались долги по зарплате, не хватает оборотных средств. В июне губернатор обсуждал проблемы предприятия с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым, ведутся переговоры с банками, однако пока безуспешно — банки не готовы предоставить кредит из-за высоких рисков сделки. Возможный выход — привлечение стороннего инвестора, который будет готов вложить 2,2 млрд рублей.

ЗАО по свиноводству «Владимирское» — крупнейшее предприятие по производству свинины в регионе (Владимирская, Ивановская, Новгородская и Ярославская области). 93,02% акций ЗАО по свиноводству «Владимирское» и 100% доли ООО «Ивагропром» (комбикормовый завод) были проданы прежним владельцем ЗАО «АВК» нынешнему, ООО АПК «Сибирь», в августе 2017 года. Общее поголовье свиней на ЗАО по свиноводству «Владимирское» составляет порядка 20 тысяч голов.