Джакарта, 29 июля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В воскресенье вечером, 28 июля, в индонезийской провинции Бантен на острове Ява произошло землетрясение магнитудой 4,9, которое ощущалось в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает информационный портал Detik.

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Землетрясение произошло в 21:25 по местному времени в 59 километрах к юго-западу от провинции Бантен.

«Сообществу рекомендуется сохранять спокойствие», — заявил руководитель центра землетрясения и цунами агентства метеорологии и геофизики Индонезии Рахмат Трийоно.

Известно, что землетрясение ощущалось не только в Джакарте, но и в некоторых других областях, таких как Депок и Сукабуми. В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями также отметили, что землетрясение не привело к жертвам среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1.