Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции задержали троих рыбаков, незаконно ловивших судака на пути к нересту в Финском заливе под Петербургом. Браконьеры успели добыть 75 экземпляров ценной рыбы, нанеся природе ущерб на сумму около полумиллиона рублей.

СПб ЛО МВД России на водном транспорте, Улов браконьеров

Как сообщили ИА REGNUM в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте, среди задержанных — 54-летний житель Ленинградской области, который на резиновой лодке, путем троллинга на приманку, незаконно добыл 19 рыбин. Еще один житель Ленобласти успел выловить 16 судаков, а житель Петербурга — 40 экземпляров промысловой рыбы.

Транспортные полицейские изъяли незаконно добытого судака, три лодки и семь спиннингов для ловли рыбы.

«Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметили в в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте.

Напомним, в марте текущего года в Финском заливе был задержан браконьер, незаконно добывший 58 экземпляров судака с помощью сети.