Полиция задержала троих браконьеров, ловивших судака в Финском заливе
Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции задержали троих рыбаков, незаконно ловивших судака на пути к нересту в Финском заливе под Петербургом. Браконьеры успели добыть 75 экземпляров ценной рыбы, нанеся природе ущерб на сумму около полумиллиона рублей.
Как сообщили ИА REGNUM в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте, среди задержанных — 54-летний житель Ленинградской области, который на резиновой лодке, путем троллинга на приманку, незаконно добыл 19 рыбин. Еще один житель Ленобласти успел выловить 16 судаков, а житель Петербурга — 40 экземпляров промысловой рыбы.
Транспортные полицейские изъяли незаконно добытого судака, три лодки и семь спиннингов для ловли рыбы.
«Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметили в в Санкт-Петербургском линейном отделе МВД России на водном транспорте.
Напомним, в марте текущего года в Финском заливе был задержан браконьер, незаконно добывший 58 экземпляров судака с помощью сети.