Москва, 29 июля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Нефтяные цены снижаются на фоне опасений касательно замедления роста мировой экономики и довольно позитивных итогов встречи участников ядерной сделки с Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ближайшее время ФРС США должна принять окончательное решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают снижения на 0,25%, так как риски замедления экономики растут: вышедшие данные по ВВП США за второй квартал оказались хуже, чем в первом: 2,1% против 3,1%.

«Таким образом, до 31 июля обстановка на рынке будет достаточно вялой: инвесторы не будут рисковать перед заседанием ФРС», — полагает Николаев.

Текущая неделя богата на события: заседание банков Англии и Японии, торговые переговоры между США и КНР, отчет по занятости в США и т. д.

«Понижательные риски остаются в силе: вероятнее всего, нефть продолжит снижение до отметки $63,50 из-за отсутствия какого-либо позитива», — считает эксперт.

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