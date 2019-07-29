Махачкала, 29 июля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Полномочия сразу 17 членов собрания депутатов Хунзахского района Дагестана досрочно прекращены за неисполнение законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Они не предоставили в установленный срок сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Дагестанская область. Дагестан. Аул Шамиля. 1911 г

В адрес председателя районного собрания депутатов надзорным органом внесено представление, которое было удовлетворено. Райсобрание обратилось к собраниям сельских поселений, о которых были делегированы указанные депутаты, о досрочном прекращении их полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, доход главы Дагестана Владимира Васильева за 2018 год согласно официальной декларации составил немногим более 4,94 млн рублей, председателя регионального правительства Артёма Здунова — 4,99 млн рублей, а спикер парламента республики Хизри Шихсаидов заработал за год 5,88 млн рублей.

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