Екатеринбург, 29 июля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Свердловской области недалеко от посёлка Полевской-Станционный прошло массовое крещение в реке Чусовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Крещение Руси

«Таинство крещения приняли около ста сорока человек из разных городов и поселков области», — уточнили в пресс-службе.

Массовое крещение состоялось в воскресенье 28 июля в местном храме во имя равноапостольного князя Владимира-крестителя и приурочено к Дню крещения Руси.

Напомним, что подобное мероприятие проходит в храме уже в 16-й раз. Перед крещением состоялся молебен, а после таинства верующие причастились и приняли участие в праздничной трапезе.