Москва, 29 июля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, рублю ничто не предвещает особых потрясений, учитывая тот факт, что все крупные игроки ожидают решения по процентным ставкам ФРС США, которое состоится уже 31 июля в 21:00 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рынок рассчитывает на снижение ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов, и в котировки валют уже заложено такое снижение, тем самым повышая интерес к рисковым активам, таким как рубль.

В то же время доллар в процессе затянувшегося ожидания окончательных новостей от ФРС успел немного укрепиться к корзине из основных мировых валют на прошлой неделе», — пояснил эксперт.

Котировки черного золота не дают сейчас особой поддержки российской валюте. 29 июля на открытии азиатской сессии марка Brent снизилась до $63 за «бочку». 25 июля данные по ВВП США за второй квартал (прирост на 2,1% против ожидаемых 1,8%, после роста в первом квартале на 3,1%) показали умеренное снижение темпов роста одной из крупнейших экономик мира.

«Учитывая эти факторы, валютная пара USD/RUB сегодня останется в диапазоне 63,10—63,60», — считает Будаев.

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