Краснодар, 29 июля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Привести в порядок ливневые сети и заиленые колодцы Краснодара за два года обещают власти города. Об этом 29 июля сообщил заместитель главы Краснодара Артем Доронин. По его словам, теперь работу специалистов в ежедневном режиме будут контролировать сами жители города.

(сс) George Hodan Ливень

«Так мы решим проблему подтопления участков в разных районах Краснодара после дождя. Большая ответственность лежит на специализированной муниципальной службе, созданной по поручению главы Краснодара в июне», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема ливневой канализации для города — одна из наиболее актуальных, жители Краснодара ежегодно страдают от наводнений и потопов. В октябре 2018 года из-за сильных дождей и последовавшего наводнения в Туапсинском, Апшеронской районах Кубани, а также в Сочи пострадали десятки населенных пунктов. Погибли шесть человек,

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