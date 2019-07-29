Москва, 29 июля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Совет Федерации РФ одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым в стране будет запрещено анонимное пополнение электронных кошельков, пишут Известия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что речь идет о системах «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, а также PayPal и других aнaлогичных онлайн-кошельках.

В случае, если президент России Владимир Путин подпишет документ, то вносить деньги на «кошелек» можно будет только после прохождения идентификации личности. Также будет запрещено вносить наличные деньги на электронные кошельки через терминалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о новых требованиях к работе иностранных электронных кошельков и платежных систем на территории РФ.

Авторы инициативы предлагают установить, что все иностранные платежные системы и электронные кошельки, зарегистрированные за рубежом, должны открыть представительство в России.

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