Москва, 29 июля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В последнее время 61% граждан РФ отмечают, что российские власти стремятся к сближению с Белоруссией. 50% полагают, что это Белоруссия стремится сблизиться с Россией. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

По мнению 44% граждан РФ, Белоруссия больше хочет сближения с Россией, чем с Западом, 22% участников опроса (чаще других — молодые и люди с высшим образованием) уверены в обратном.

В настоящее время отношения между Россией и Белоруссией считают хорошими 63%, плохими — 13%. Замечают улучшение 23% граждан РФ, ухудшение — 13%, не видят изменений 43%.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 14 июля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Подробнее: Эксперты назвали инструмент укрепления суверенитета Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что создание Союзного государства России и Белоруссии не предусматривает создание единого государства.

Читайте также: В России никто не говорит об объединении с Белоруссией — Матвиенко