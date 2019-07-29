Джакарта, 29 июля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью The Associated Press заявил, что рад пригласить главу США Дональда Трампа посетить Джакарту.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Правительство с радостью приглашает Дональда Трампа посетить Индонезию», — отметил глава государства.

Президент Индонезии также заявил, что мог бы запретить Фронт исламских защитников (FPI) в следующие пять лет своего руководства.

«Запрет возможен, если правительственные проверки с точки зрения безопасности и идеологии покажут, что они не соответствуют идеям нации», — подчеркнул Джоко Видодо.

Кроме того, глава государства добавил, что правительство Индонезии намерено внести поправки в закон о труде, чтобы привлечь больше инвестиций и создать больше рабочих мест в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо встретился с представители Hyundai Motor, которые посетили Индонезию в рамках командировки по Юго-Восточной Азии.