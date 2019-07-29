Вашингтон, 29 июля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Игровое издание Polygon извинилось за ложный анонс игры Bully 2, релиз которой должен состояться осенью 2020 года. Ссылка с датой выхода проекта была «плохой шуткой», сообщалось в Twitter-аккаунте издания 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

https://twitter.com/Polygon/status/1155560639512887296

Журналисты сообщают, что автор фейковой информации «глубоко сожалеет» о содеянном. Тем не менее, ссылку с датой выхода игры так и не удалили с сайта издания. Геймеры считают, что анонс Bully 2 может оказаться правдивым.

Ранее игровое издание Polygon выпустило заметку о том, что геймеры заметили отсылку к игре Bully 2 в Grand Theft Auto Online. При этом в адресной строке материала было указано «продолжение Bully анонсировано на осень 2020 года, не публиковать».