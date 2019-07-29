Нефтеюганск, Югра, 29 июля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) утром 29 июля столкнулись два пассажирских автобуса, ранены пять человек доставлены в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Предварительно установлено, что 8:25 по местному времени (6:25 мск) на улице Мамонтовская города Нефтеюганска водитель автобуса «ПАЗ» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ехавшим впереди автобусом «МАЗ». Пострадали два водители и три пассажира. Все они доставлены в приёмное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.