Штат Калифорния, США, 29 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Сотрудники полиции застрелили мужчину, который совершил нападение на посетителей фестиваля еды в городе Гилрой на западе американского штата Калифорния. Как уточнил глава полиции города Скот Смити, стражам порядка потребовалась всего минута, чтобы ликвидировать стрелка.

Tony Webster Полицейский США с пистолетом

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Он стал четвёртой жертвой инцидента. Ранее от рук злоумышленника погибли три человек, 15 пострадали.

Как заявил Смити, свидетели сообщили властям о возможном втором стрелявшем. Однако пока никакого подтверждения эта информация не нашла, тем не менее ведётся поиск вероятного сообщника. По данным полиции, подозреваемый или подозреваемые прорезали проволочный забор, которым огорожены фестивальные площадки, чтобы попасть на территорию. О мотивах такого поступка пока не сообщается.

Видео опубликовано: NBC News

На инцидент уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома посоветовал гражданам быть осторожными и беречь себя после сообщений о стрельбе.

«Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло в парке Крисмас-хилл в 17:30 по местному времени (3:30 мск). Ежегодный трехдневный фестиваль еды проходил на окраине города Гилрой.