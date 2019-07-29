Владивосток, 29 июля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин побывает на открытии первой экспозиции музея «Владивостокской крепости» в рамках участия в V Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

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В число наиболее значимых и интересных музейных проектов в России входит «Владивостокская крепость» в Приморье. Министр культуры Владимир Мединский пригласил Владимира Путина осмотреть первую экспозицию, которую планируют открыть к V ВЭФ.

«Это первый музей федерального уровня, который откроется за Уралом», — пояснил министр культуры.

Запустить музей планировалось ещё в 2018 году, идею одобрил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, оборонительная крепость во Владивостоке — это 122 сооружения прошлого столетия. Одно из самых мощных фортификационных сооружений в мире включает 800 различных объектов, разбросанных в столичной округе.

ВЭФ-2019 состоится в первых числах сентября.

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