Путин посетит в Приморье «Владивостокскую крепость»
Владивосток, 29 июля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин побывает на открытии первой экспозиции музея «Владивостокской крепости» в рамках участия в V Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В число наиболее значимых и интересных музейных проектов в России входит «Владивостокская крепость» в Приморье. Министр культуры Владимир Мединский пригласил Владимира Путина осмотреть первую экспозицию, которую планируют открыть к V ВЭФ.
«Это первый музей федерального уровня, который откроется за Уралом», — пояснил министр культуры.
Запустить музей планировалось ещё в 2018 году, идею одобрил президент РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, оборонительная крепость во Владивостоке — это 122 сооружения прошлого столетия. Одно из самых мощных фортификационных сооружений в мире включает 800 различных объектов, разбросанных в столичной округе.
ВЭФ-2019 состоится в первых числах сентября.
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