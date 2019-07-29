Синджар, Ирак, 29 июля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Глава иракского города Синджар Махма Халил предостерег власти Сирии от высылки беженцев из Ирака обратно в их дома. Об этом 29 июля сообщает Kurdistan24.

Беженцы

Причиной подобного заявления стало опасение, что временно перемещенные лица могли подвергнуться идеологической обработке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, те, кто жил на территориях, подконтрольных террористам, могли быть «распропагандированы», а значит, они представляют угрозу.

Напомним, около 32 тыс. беженцев, ранее проживавших в провинции Ниневия, а позднее на территориях, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, должны в скором времени вернуться в свои дома, что и вызывает беспокойство чиновников.