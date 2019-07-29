Томск, 29 июля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Студенты Томского государственного университета (ТГУ), обучающиеся на физическом факультете по направлению «Физика элементарных частиц», смогут получить возможность проведения научной работы в Дубне, на ускорительном комплексе NICA, а также в рамках исследовательских проектов в Европейском центре ядерных исследований (CERN). Об этом 29 июля сообщает пресс-служба вуза.

Nica.jinr.ru Ускорительный комплекс NICA. Дубна

«В новой магистратуре у студентов будет возможность выполнить научную работу в Дубне, а после остаться там и, возможно, поучаствовать в работе ускорительного комплекса NICA, первая стадия которого будет введена в эксплуатацию как раз в 2021 году», — сообщил куратор программы, доцент физического факультета ТГУ Алексей Жевлаков.

Добавим, в конце 2017 года коллектив томского университета получил грант Правительства России на создание центра мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера в CERN. В CERN ученые Томского госуниверситета выполняет работу по тестированию датчиков, необходимых для модернизации Большого адронного коллайдера (LHC).

Читайте также: Учёные нашли способ увеличить область ускорения частиц в коллайдере NICA