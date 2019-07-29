Челябинск, 29 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Челябинской области управление ФАС проверяет перевозчиков на предмет повышения цены проезда между Челябинском и Копейском. В автобусах на маршрутах № 123 и № 128 стоимость билета поднялась до 40 рублей, сообщает пресс-служба УФАС.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

Всего в ведомство поступило десять заявлений с жалобами на рост цены. Перевозки ведут два ООО: «Второй автобусный парк» и «Автолайн».

Органы ФАС направили им запросы по поводу причин подорожания проезда.