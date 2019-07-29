Чебоксары, 29 июля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается дело о банкротстве общества «Белоусовы», которое специализировалось на молочной продукции. Принимаются заявления потенциальных кредиторов. Так, Арбитражный суд республики принял заявление ТД «Белоусовы» о включении в реестр требований кредиторов более 40 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Из документа суда

На 27 августа назначено судебное заседание по рассмотрению заявления ТД «Белоусовы» в рамках конкурсного производства общества «Белоусовы». Согласно документу, речь идёт о заявлении о включении в реестр требований кредиторов требования в сумме 40 010 247,85 рублей. Заявитель поясняет, что речь идёт о задолженности по договорам поручительства. Первоначально заявление было оставлено без движения, затем данные обстоятельства были устранены, и суд принял заявление в производство.

Отметим, общество «Белоусовы» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии 30 апреля 2019 года, конкурсное производство открыто до 30 октября 2019 года. На тот момент со ссылкой на отчёт временного управляющего от 10.04.2019 отмечалось, что в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования кредиторов на общую сумму 44 494 917 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Белоусовы» зарегистрировано в 2013 году в Вурнарах по улице Сеспеля, 1 (место нахождения) с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем является Леонид Семенов. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля молочными продуктами.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО Торговый дом «Белоусовы» (ТД «Белоусовы») зарегистрировано в 2013 году в Вурнарах по улице Сеспеля, 1 (место нахождения) с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем является Леонид Семенов. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля молочными продуктами.