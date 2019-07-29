Махачкала, 29 июля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В особо крупном мошенничестве признан виновным гендиректор дагестанской строительной компании ООО «Армада» Камиль Магомедов. Ему вынесен приговор за хищение и присвоение из республиканского бюджета свыше 277 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

(сс) sajinka2 Мошенники

Установлено, что в 2010 году между осуждённым и директором республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации имени У. М. Муртазалиевой был подписан двусторонний договор. По нему компания «Армада» обязалась выполнить в указанном госучреждении ремонтно-строительные работы. Однако в период с 2010 по 2012 годы Магомедов представлял фиктивные документы с многократно завышенной стоимостью выполненных работ.

Решением суда Камиль Магомедов приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленника обязали возместить государству в полном объёме причиненный ущерб в размере 277,6 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования данного уголовного дела в сентябре 2018 года был задержан заместитель министра образования и науки Дагестана Дагир Исамутдинов. Именно он в период совершения вышеназванных преступлений являлся директором центра социально-трудовой адаптации и профориентации имени Муртазалиевой и принимал работы, выполненные ООО «Армада». В настоящее время в отношении него ведётся расследование по статье о превышении должностных полномочий.