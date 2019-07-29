Посёлок городского типа Октябрьское, Югра, 29 июля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В социальных сетях Югры распространяется видео медвежат-попрошаек. Косолапые перекрывают в ХМАО трассы, останавливая большегрузы с целью выпросить еду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Медведи

Изначально видео с медвежатами-попрошайками появилось в паблике «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

«В районе села Большие Леуши в Октябрьском районе вдоль дороги гуляют три маленьких медведя. Попрошайничают, кидаясь под проезжающие мимо машины…» — комментирует автор видео.

Судя по записи, медвежатам не впервой выпрашивать еду у дальнобойщиков, так как они сразу подходят к кабине большегруза и встают на задние лапы.

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В Октябрьском отделе службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды заявили, что медведей ни в коем случае нельзя кормить с рук. При встрече с диким зверем необходимо сообщать для начала хотя бы в полицию, чтобы животных увели в лес специалисты.

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Напомним, в 2019 году наблюдается нашествие медведей в города Югры. Специалисты связывают это со скудностью кормовой базы в лесах и нерегулярным освобождением мусорных баков, к которым наведываются косолапые.