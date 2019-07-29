Абакан, 29 июля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Хакасии сотрудники МЧС совместно со специалистами центра медицины катастроф провели спасательную операцию в природном парке Ергаки. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в ГУ МЧС России по Хакасии, в Абакан вертолётом доставили женщину 1988 года рождения, проходившую туристический маршрут в районе озера Художников. Ей экстренно понадобилась медпомощь из-за внезапного приступа.

19.mchs.gov.ru Спасение туристки в Хакасии

Информация о том, что туристке стало плохо, поступила спасателям вечером 28 июля. Предварительные признаки указывали на приступ острого аппендицита.

Для экстренной транспортировки женщины в лечебное учреждение из Абакана направили вертолёт Ми-8. Пилоты смогли посадить машину достаточно близко к лагерю туристов. Девушка самостоятельно поднялась на борт, где специалисты сразу начали оказывать ей необходимую помощь.

В Абакан вертолёт вернулся затемно. Женщину доставили в Республиканскую клиническую больницу.

«Благополучному исходу операции способствовало то, что девушка передвигалась в составе организованной группы туристов, которая имела надлежащие средства связи и была зарегистрирована перед выходом на маршрут», — говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Тункинском районе Бурятии погиб иностранный турист. 49-летний мужчина сорвался с обрыва возле курортного посёлка Аршан.

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