Мюнхен, Германия, 29 июля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс покинет свой пост в ноябре 2019 года. Об этом сообщает Bild.

Harald Bischoff Ули Хёнесс

По информации издания, Хёнесс принял решение оставить должность президента клуба и не выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые состоятся в ноябре.

Отмечается, что новым главой клуба может стать Герберт Хайнер, который является председателем наблюдательного совета «Баварии».

Напомним, Хёнесс выступал за «Баварию» в качестве игрока с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры в 27 лет он стал менеджером клуба.

Хёнесс занимал должность президента клуба с 2009 по 2014 год, а также с 2016 года по настоящее время. За 40 лет под его руководством команда 16 раз выиграла чемпионат Германии, два раза — Лигу чемпионов, а также один раз — Кубок УЕФА.

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