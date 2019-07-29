Курган, 29 июля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Глава Курганской области Вадим Шумков поднял вопрос «офшорного капитализма», от которого региону необходимо отходить. Традиция зарабатывать деньги в одном месте, а вкладывать в другое, по мнению врио губернатора Зауралья, неправильная, сообщает Накануне.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Офшоры

Отвечая на вопрос информационного агентства о социальной ответственности бизнеса в регионе, Шумков затронул тему меценатства курганских купцов, которое было развито в ХIХ веке.

«Очень хорошая традиция, когда в годы российского купечества было понятие меценатства. Когда люди понимали, что они живут здесь и сейчас, и никто никуда не убегает. К сожалению, за последние 30 лет возник такой офшорный капитализм, когда люди живут и зарабатывают деньги в одном месте, а вкладывать пытаются в другом месте. Вот это не очень правильно», — заявил Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что в 2019 году из внебюджетных источников, в том числе и из частного бизнеса, в ремонт социальных объектов и в благоустройство вкладывается более 700 млн рублей.

«Я полагаю, что до конца года сумма дойдет до 1 млрд руб. Это как раз такой подход, когда мы все, всем миром, строим и развиваем нашу область», — выразил надежду Вадим Шумков.

Напомним, ранее вопрос «офшорного капитализма» в регионе поднимал руководитель регионального отделения «Союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов. Он отмечал, что на заработанные в Курганской области деньги местные бизнесмены создают бизнес и покупают недвижимость за рубежом: в Объединённых Арабских Эмиратах, Испании, на Кипре, в Черногории.

Сергей Муратов призвал предпринимателей направить финансы на развитие родного региона. Строить ещё более красивые, чем за границей, дома, только в Курганской области. Покупать «Бентли», «Феррари», «Ламборджини», но ездить на них по курганским дорогам. Может тогда в регионе и дома будут шикарные, и дороги хорошие и ровные, полагает Сергей Муратов.