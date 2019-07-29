Москва, 29 июля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Санкции, которые Запад ввёл против России, существенно влияют на российскую экономику, считают 39% граждан, 25% — несущественно. 17% не ощущают влияние санкций. Таковы данные опроса, проведенного Фондом общественное мнение» (ФОМ),

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению 41% опрошенных, если санкции отменят, это принесет экономике России больше пользы, 13% — больше вреда.

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Отмены санкции в отношении России в 2019 году ждут только 5% граждан РФ, 19% прогнозируют их снятие через год-два. В том, что санкционный режим установился надолго уверены 41% респондентов.

Треть опрошенных считают (35%), что в отмене санкций больше заинтересован Запад, 21% — что Россия, 26% — что и Запад, и Россия в равной мере.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 14 июля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, почти 54% жителей Западной Германии хотели бы, чтобы их страна вновь сблизилась с Россией. А вот в Восточной Германии таких аж 72%.

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