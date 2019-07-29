Москва, 29 июля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве к середине текущей недели может опуститься ниже отметки в +5 градусов, сообщают Метеовести.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Так, сегодня днем, 29 июля, воздух прогреется не выше +13−18 градусов. Во вторник и среду (30, 31 июля) погодные условия будут соответствовать концу сентября-началу октября, ночью ожидается +4−9 градусов, днем +9−14.

При этом уже во второй половине осадки пойдут на убыль, температура повысится. Так, в пятницу, 2 августа, температура воздуха составит +15−20 градусов, в выходные — +17−22 градуса.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июля на большей части Европейской территории России началось ультраполярное вторжение. Это погодное явление, при котором в тыловой части мощного циклона происходит вторжение холодного арктического воздуха в средние широты.

По словам специалистов, погодные аномалии на территории западной части Евразии связаны с меридиональным переносом воздушных масс и могут продлиться несколько лет.

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