Казань, 29 июля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Размер посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года в Татарии относительно 2018 года сократился на 12,9 тыс. га — на 0,4%, составив 2946 тыс. га. Сокращение, в частности, наблюдалось по площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами. Среди негативных тенденций агропромышленного комплекса региона — гибель озимых, которая произошла почти на 40% от общей площади осеннего посева. Данные об итогах посевной обнародовал Татарстанстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

В отчёте органа статистики учтены не только крупные предприятия сектора, но и фермерские хозяйства, а также данные по индивидуальным предпринимателям.

Зерновых и зернобобовых в 2019 году в республике было посеяно на 15,3 тыс. га меньше, чем годом ранее, — спад на 1%. Снижение фиксировалось и по площади посевов кормовых культур — на 0,3% (на 2,9 тыс. га), наблюдалось уменьшение доли зерновых — на 1%, до 1473,1 тыс. га. В это же время увеличилась доля технических культур и картофеля — 366,1 тыс. га (рост на 1,2%) и 54,9 тыс. га (на 1,4%), соответственно. Большая часть посевов зерновых, а именно 75,2% от общей площади, приходится на сельхозорганизации.

«Гибель озимых культур составила 229,5 тыс. га, или 39,7% к общей площади посева осенью 2018 года», — уточняется в докладе Татарстанстата.

Ранее минсельхоз РТ сообщал, что гибель озимых произошла в результате неблагоприятной погоды, а ущерб предварительно оценивается в 1,6 млрд рублей.

Напомним, 27 июля 2019 года министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов на совещании отметил, что в республике уже 21 район приступил к уборке зерновых на выборочных полях. На сегодня обработано 15 тыс. га, с которых собрана 51 тыс. тонн зерна.

«По республике пока обмолочены первые 15 тыс. га при средней урожайности 34 ц/га», — добавил министр.