Самара, 29 июля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В Поволжье произошло резкое понижение температуры воздуха. В отдельных регионах округа температура опустилась до +6 градусов тепла, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ВВУГМС и Приволжское УГМС.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

По данным Верхне-Волжского УГМС на 29 июля, по состоянию на 06:00 утра фактическая погода в Кировской области, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии и Чувашии составила +6…+10 градусов тепла.

В Ульяновской области столбик термометра опускался до +8 … +13 градусов тепла, местами — дождь. 29 июля, по прогнозу ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди при температуре воздуха +14 … +19 градусов тепла. 30 июля станет ещё холоднее: ночью 30 июля прогнозируется +3 градуса тепла.

В Чувашии 29 июля при благоприятном раскладе потеплеет до +10…+15 градусов — столько градусов обычно бывает в конце сентября, говорит автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Погода будет облачной, ветреной и дождливой, что, с другой стороны, позволит избежать ночных заморозков на почве.

В Самарской области, по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в Самаре 29 июля — облачно с прояснениями, пройдёт небольшой дождь, ветер северо-западный 6−11 м/с при температуре воздуха +16…+21 градусов тепла.

В Башкирии, по данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная с 29 июля температура воздуха резко понизится, днём прогнозируется +13… +18 градусов тепла, что на 5−7 градусов ниже многолетних значений. По республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Возможен град.