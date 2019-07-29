Аргаяш, Челябинская область, 29 июля, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Одна из пострадавших в резонансном ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, её состояние стабильное, сообщили журналистам в областном минздраве.

(сс)GDJ ДТП

Она находится в Челябинске. Ещё один гражданин был госпитализирован в больницу Кыштыма. Третий пострадавший был госпитализирован в больницу Аргаяша, но затем решил лечиться амбулаторно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 28 июля. Столкнулись «Лада» и Lexus.

На фотографиях с места аварии местные журналисты увидели человека, который похож на бывшего вице-губернатора области Андрея Косилова.