Лондон, 29 июля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В июне было продано 223 421 новое легковое авто в Великобритании, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Reg-gai.ru Легковые авто

По информации Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), падение авторынка в стране фиксируется уже четвертый месяц подряд. Основными причинами снижения продаж новых автомобилей являются экономическая и политическая неопределенность в Великобритании. Кроме того, на негативную динамику влияет падение спроса на машины с дизельным мотором из-за ужесточения требований для этого сегмента.

Самым популярным брендом авторынка Великобритании в июне стал Ford. За месяц было реализовано 22 049 авто этой марки, что на 1,3% меньше, чем в июне 2018 года.

На второй строчке расположились машины компании Volkswagen с показателем 20 474 реализованных машины (-11,8%). Тройку лидеров замыкают автомобили компании BMW — 19 985 проданных машин (-13,1%).

Четвёртое и пятое места соответственно у Vauxhall (15 540 ед.) и Mercedes-Benz (14 947 ед.).

Напомним, всего за январь-июнь 2019 года продажи новых легковых машин в Великобритании составили около 1,3 млн единиц. Это на 3,4% меньше прошлогоднего уровня.

Читайте также: Назван самый популярный автомобильный бренд в Великобритании