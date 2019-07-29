Вашингтон, 29 июля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Иран не принял предложение госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео посетить Тегеран и «напрямую поговорить с народом Исламской Республики». Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Недавно я предложил приехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранским народом, — написал он. — Режим не принял мое предложение».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если американские власти прекратят экономическое давление на Тегеран и снова будут выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий.

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