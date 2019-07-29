Штат Калифорния, США, 29 июля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По словам представителя муниципального совета Диона Бракко, в настоящее время один подозреваемый задержан, однако полиция предполагает, что нападавших может быть больше.

Нападение произошло в парке Гилрой-хилл в 17:30 по местному времени (3:30 мск). По предварительным данным, еще 12 человек получили ранения. Полиция ведет поиск злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня на западе американского штата Пенсильвания у ночного клуба произошла перестрелка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

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