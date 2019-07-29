Москва, 29 июля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Более половины автомобилей в России, имеющих наивысший экологический класс, — это машины немецкого бренда Mercedes-Benz. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Новое автомобили Mercedes

Общее количество автомобилей Mercedes-Benz с мотором «Евро-6» на 1 января 2019 года составляет 134,2 тыс. единиц.

Следующей популярной маркой, автомобили которой соответствуют нормам «Евро-6», стала BMW. На начало года в нашей стране насчитывалось 38 тыс. таких машин.

Тройку лидеров замыкают машины бренда Audi (27,2 тыс. ед.).

Четвёртое и пятое места занимают авто чешской марки Skoda (22,8 тыс. ед.) и немецкой Porsche (12,2 тыс. ед.).

Далее идут: Land Rover (10,6 тыс. ед.), Jaguar (5,4 тыс. ед.), Nissan (2,8 тыс. ед.), Mitsubishi (2,8 тыс. ед.) и Smart (2 тыс. ед.).

Напомним, на начало 2019 года в РФ было зарегистрировано 264 тыс. легковых авто, имеющих наивысший экологический класс, что составляет 0,6% от всего автопарка страны.

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