Ульяновск, 29 июля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области разбираются в обстоятельствах авиапроисшествия в Сурском районе, где совершил экстренную посадку легкомоторный самолет. Пилот и пассажир остались живы, возбуждено уголовное дело, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Psut.sledcom.ru Экстренная посадка легкомоторного самолета

Инцидент произошёл после полудня 26 июля в районе села Астрадамовка Сурского района. По данным ведомства, легкомоторный самолет DA-40ng, принадлежащий Ульяновскому институту гражданской авиации и взлетевший с аэродрома Баратаевка, совершил экстренную посадку. В нём находились пилот и пассажир-пятикурсник, которые получили неопасные для жизни травмы и направлены в больницу.

«Основные версии случившегося: возможные технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования», — говорят в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба»). Детали происшествия устанавливаются, допрашиваются свидетели. Кроме того, изъята лётная документация и авиатопливо.

Отметим, что ранее в Ульяновской области произошло ЧП с участием самодельного легкомоторного самолета. Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая судно разбилось вблизи населенного пункта Ст. Бряндино Чердаклинского района, пилот погиб.