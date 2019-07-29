Киев, 29 июля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Власти Украины должны срочно ввести войска в Россию. С таким призывом выступил бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Кухар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США помогают Украине воевать

Читайте также: Порошенко увидел угрозу «полномасштабной войны» с Россией

Украина готовится к «открытой агрессии со стороны России»

На своей странице в Facebook он пояснил, что необходимо «поддержать переходное демократическое правительство народного доверия в РФ», которое, по словам журналиста, «будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации» нынешней власти.

«К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ — чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ», — отметил Кухар.

Ранее в сюжете: Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» между Украиной и РФ

Он также призвал не допустить, чтобы «части из Крыма, Донбасса и Ростова» были «переброшены к Москве для подавления революции», и сдержать их «боями, устроив одну или несколько наступательных операций».

Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства». По его словам, на западном и юго-западном стратегических направлениях создаются новые ударные оперативные силы, которые не имеют ничего общего с обороной Российской Федерации. По мнению Порошенко, эти российские силы «предназначены для военного удара. Именно к этому готовится Кремль».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Украины ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма с Россией. Итоги проведённого на полуострове всенародного референдума официальный Киев не признает и считает Крым «оккупированной страной-агрессором», то есть Россией, территорией.

Очередной виток обострения отношений между двумя странами произошёл после провокации, которую в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива устроили три украинских боевых корабля. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы. Украина назвала такие действия «российской агрессией» и ввела военное положение в десяти областях страны.